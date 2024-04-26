نوعان من آلام الجسم المستمرة مرتبطة بالسرطان.. أبرزها الظهر

يقتل السرطان الملايين من الأشخاص كل عام، ولكن يمكن تحسين الأعداد إذا تم علاج الأعراض مبكرًا في كثير من الأحيان، يتم تجاهل الأعراض الغامضة، مما يمنح الخلايا السرطانية الوقت للنمو والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ولذلك، هناك حاجة ماسة إلى حملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بعلامات الإنذار المبكر.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود لن يكون لها تأثير يذكر على تحسين نتائج السرطان إذا كانت الأعراض المستهدفة تمثل مراحل متقدمة من المرض، تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين أعراض السرطان الشائعة ومرحلة التشخيص.

قام الباحثون بتحليل البيانات على مستوى السكان من التدقيق الوطني للسرطان في إنجلترا لعام 2014 للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وأكثر والذين يعانون من واحد من 12 نوعًا من الأورام الصلبة (المثانة، الثدي، القولون، بطانة الرحم، الحنجرة، الرئة، سرطان الجلد، الفم أو البلعوم، المبيض، سرطان الجلد وسرطان البروستاتا والمستقيم والكلى).

لقد نظروا إلى 20 من الأعراض الشائعة وفحصوا علاقتها بالمرحلة عند التشخيص، بالنسبة لكل عرض، قام الباحثون بتقييم هذه الارتباطات عند الإبلاغ عنها كعرض واحد موجود وعند الإبلاغ عنها مع أعراض أخرى.

والمرحلة الرابعة تعني أن السرطان قد انتشر من حيث بدأ إلى عضو آخر في الجسم، وعلى سبيل المثال، إلى الكبد أو الرئتين ويسمى هذا أيضًا بالسرطان الثانوي أو النقيلي.

وبتحليل بيانات 7997 مريضا، وجد الباحثون أن نسبة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في المرحلة الرابعة تختلف بشكل كبير حسب الأعراض.

وجد الباحثون أن آلام الصدر وآلام الظهر ترتبط باستمرار بزيادة فرصة الإصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة.

كيفية الاستجابة للأعراض

من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مثيرة للقلق، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون السرطان، فمن المهم التحدث إلى طبيبك العمومي حتى يتمكن من التحقيق.

وتوضح خدمة الصحة الوطنية أن اكتشاف السرطان مبكرًا يعني أنه من الأسهل علاجه.

ما هو السرطان

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.