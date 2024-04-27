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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد

بوابة الوفد الإلكترونية

عزز الأهلي رقمه القياسي في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالوصول للنهائي للمرة الـ17 في تاريخه، بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وبفارق كبير عن أقرب منافسه الترجي التونسي، الذي ضرب موعداً مع الأهلي ووصل لنهائي البطولة بعد تغلبه على صن داونز 2-صفر بمجموع المباراتين.

ووصل الترجي للنهائي للمرة الـ9 في تاريخه، يليه الزمالك المصري 8 مرات، وكوتوكو الغاني ومازيمبي الكونغولي 7 مرات، والوداد المغربي 6 مرات، وهافيا كوناكري 5 مرات.

وبهذا يعادل الأهلي الرقم القياسي العالمي لريال مدريد الإسباني، الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 17 مرة في تاريخ البطولة.

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