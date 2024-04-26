جودة عالية .. بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا

جودة عالية .. بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا ، مع استعداد النادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فقد استقر المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، على التشكيلة التي سيخوض بها هذه المباراة الحاسمة. يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.

في مباراة الذهاب التي جرت في معقل مازيمبي بالكونغو، تعادل الأهلي مع منافسه الكونغولي سلبًا، وهو ما يجعل لقاء الإياب أكثر أهمية وتشويقًا. ولم يكن الأهلي القادر على تحقيق الفوز في المباراة الأولى، وهو ما يجعله يسعى للعب بأقصى قوته وتركيزه في مواجهة العودة على أرضه وأمام جماهيره الوفية.

يعد لقاء الأهلي مع مازيمبي هو اللقاء السادس بين الفريقين في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي تلك المواجهات الست، استطاع الأهلي تحقيق الفوز في مباراتين فقط، وكانت إحداها في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2002، والأخرى في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي في عام 2012. بينما اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات، ولم يتمكن من تحقيق الفوز في أي منها.

تاريخيًا، تظهر المباريات بين الأهلي ومازيمبي دائمًا بالتنافس الشديد والمستوى الفني الرفيع، ويتوقع أن تكون المواجهة القادمة لاستكمال هذا السيناريو. يتبقى للأهلي مباراة واحدة لتحقيق حلمه في التأهل إلى المباراة النهائية والتنافس على لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فإن مجموعة قنوات بين سبورت تمتلك حق النقل الحصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقررت أن تذيع المباراة عبر قناة بين سبورت 6 - قناة Bein Sports HD 6.





رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

يمكنك مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 6 على النايل سات، وفيما يلي تردد القناة:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11054.

- معدل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

سيكون المعلق الرياضي المصري علي محمد علي هو المعلق لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة بين سبورت 6.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – كريم نيدفيد – إمام عاشور - محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مازيمبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط : أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : رضا سليم، وسام أبو علي، بيرسي تاو.