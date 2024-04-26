إيلون ماسك يخطط لشبكة الهاتف المحمول

تضع شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk الأساس لربط خدمة Starlink الفضائية الخاصة بها بشبكة الهاتف المحمول في المملكة المتحدة، حيث تعاني الأسر الريفية من ضعف تغطية الإشارة.

وفي ملف لدى هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom، طلبت شركة الفضاء التابعة للملياردير الإذن بتوسيع شبكتها من المحطات الأرضية، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإطلاق خدمة الهاتف المحمول.

ستسمح ترقيات شبكتها لـ Starlink بإبرام صفقات مع شركات الاتصالات البريطانية لتعزيز تغطيتها، بينما ستساعد أيضًا في "دعم خدمة SpaceX الجديدة المباشرة إلى الخلية (في انتظار الموافقة التنظيمية)".

تقوم شركة Starlink بالفعل باختبار خدمة في الولايات المتحدة من شأنها أن تسمح بإرسال رسائل نصية من الهواتف المحمولة غير المعدلة عبر الأقمار الصناعية، مما قد يخلص البلاد من البقع السوداء للهواتف المحمولة.

وفي ديسمبر، قالت الشركة: “هذا العام، نتطلع إلى توسيع اختباراتنا لتشمل تغطية أكبر؛ إطلاق مئات الأقمار الصناعية لتمكين كوكبتنا النصية، وتوسيع نطاق بصمتنا العالمية.

حاليًا، خدمات الأقمار الصناعية إلى الهاتف المحمول غير مصرح بها في المملكة المتحدة، ولكن من المفهوم أن خطط Ofcom ستطلق دعوة للحصول على أدلة حول هذه التكنولوجيا في الأشهر المقبلة. ومن المفهوم أن التطبيق الجديد مصمم لتوفير القدرة على خدمة النطاق العريض.

تتكون شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بالملياردير حاليًا من ما يقرب من 6000 مركبة فضائية، تدور حول ارتفاع 350 ميلًا تقريبًا فوق الأرض، والتي تبث إشارات النطاق العريض إلى أطباق الأقمار الصناعية للمنازل والشركات.

لكن شركة ماسك تطلق أيضًا آلاف الأقمار الصناعية الجديدة التي يمكنها الاتصال بشبكات الهاتف المحمول. ولديها بالفعل صفقات في أمريكا مع T-Mobile وشراكات مع شركات الاتصالات في كندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا وتشيلي وبيرو لتوسيع تغطيتها.

إن كمية البيانات التي يمكن لشبكة Starlink الحالية نقلها إلى هاتف ذكي عادي صغيرة ولا يمكنها سوى إرسال الرسائل النصية. أطلقت شركة Apple خدمة مماثلة لإرسال رسائل SOS عبر الفضاء.

ومع ذلك، ادعى الملياردير أن ترقيات أقمار ستارلينك الصناعية ستسمح في النهاية للمكالمات الصوتية وبيانات الإنترنت بالوصول إلى الهواتف.

في ملفها المقدم إلى Ofcom، طلبت SpaceX توسيع بنيتها التحتية الأرضية من خلال "عدد من هوائيات البوابة" في مواقع في هامبشاير وسوفولك وكمبريدجشير وفي جزيرة آيل أوف مان. وفي نموذج استشارة، قالت أوفكوم إنها لا تعتقد أن التوسع سيتعارض مع الخدمات المنافسة.

وقعت Starlink بالفعل صفقة مع Virgin Media O2 لتوفير "وصلة توصيل" متنقلة، مما يوفر بشكل أساسي سعة إضافية لشبكة الهاتف المحمول الخاصة بشركة الاتصالات.

لكن في تقرير Ofcom، قالت Starlink إن المزيد من التوسع من شأنه أن "ينمي الأعمال والخدمات التي يقدمها المشغلون المحليون في المملكة المتحدة من خلال تعزيز قدرات التوصيل الخلوي لـ Starlink ودعم خدمة SpaceX الجديدة المباشرة إلى الخلية (في انتظار الموافقة التنظيمية)".

وأضافت شركة SpaceX أن توسيع شبكة التوصيل والتغطية الجديدة المحتملة للهاتف المحمول يمكن أن "يسمح للعملاء بالوصول إلى مستوى غير مسبوق من الاتصال".

"وسوف تعمل أيضًا على تسهيل الشراكات مع المشغلين المحليين، مما يسمح للمشغلين الحاليين بتعزيز خيارات الاتصال الخاصة بهم. المزيد من خيارات الاتصال ستؤدي إلى أسعار أكثر تنافسية للمستهلكين.