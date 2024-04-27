يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم (فيديو)

علقت الفنانة يسرا اللوزي على نجاح مسلسل صلة رحم، قائلة: بعد انتهاء تصوير صلة رحم حسيت بأن كان في حمل عليا وانتهى.

وكشفت يسرا اللوزي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد عن سبب بكائها في آخر حلقة من تصوير مسلسل صلة رحم الذى تم عرضه في رمضان الماضي، قائلة : كل مشهد من مسلسل صلة رحم له ترتيب وتحضير ودراسة مختلفة، ومشهد فقد الرحم وأنها لن تكون أثر عليها كثيرا.

وعن أداء إياد نصار، قالت: "إياد نصار دوره كان عبارة عن شخص أناني وأنه بيحب يعمل اللي هو عايزه ، برغم أنه كان بيحب ليلى وفي علاقة بينهم مش «توكسيك».

وأضافت يسرا اللوزي: "كل الأدوار في المسلسل مهما كان حجمها لها أهمية كبيرة، وكل الممثلين قدموا أداء رائعا في المشاهد، وتعرضت للبكاء في مشهد بآخر حلقة حتى نهاية التصوير.

وأكدت أشجان البخاري، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة باتحاد المحامين، أن هناك فرق بين تأجير الرحم وعملية الإنجاب من خلال الأنابيب.

وقالت أشجان البخاري، خلال لقائها مع دينا رامز وآية شعيب ببرنامج مذيعتا برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن أطفال الأنابيب عملية تتم من خلال عملية التلقيح وعودتها مرة ثانية لرحم الأم، ولكن تأجير الرحم عبارة عن عملية تتم من خلال أخذ النطفة من الأم وتلقيحها بالحيوانات المنوية ثم وضعها في رحم أم أخرى.

وتابعت : « لا يوجد قانون يجرم تأجير الأرحام، مناشدة القيادة السياسية والبرلمانية بضرورة التحرك ضد هذه القضية البشعة».



وأوضحت أشجان البخاري، أن القانون لا يتحرك إلا عند وجود قضية وتحرير محضر بصورة رسمية، لذا يجب وضع القوانيين والقواعد التي تجرم هذه العمليات.

رفض تأجير الرحم

فيم قال الدكتور بهي الدين مرسي، طبيب ومفكر، أن هناك 5 أعضاء بالجسم غير مرتبطين بشكل مباشر بالجسد، موضحًا أن هذه الأعضاء هي: «المخ- شبكية العين- الخصية- الغدة الزعترية- المشيمة».

وقال، إن قضية تأجير الرحم من أخطر القضايا، موضحًا أن اتحاد النطفة مع الحيوان المنوي بداية التبادل الجيني.

وتابع بهي الدين مرسي: المشيمة عبارة عن غطاء مفلطح على جدار الرحم وتقوم بفلترة الدم وإدخال الأكسجين للجنين، وتقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجنين.

وأوضح بهي الدين، أن البصمة الجينية تتكون عند التقاء الحيوان المنوي والبويضة، وعندما اتحادهما معا يبدأ في تكوين الجنين.

وأكمل: الأم البديلة لا تؤثر في البصمة الوراثية، كما أنه لا توجد صلة نسب بين الجنين والأم في عملية الإنجاب عن طريق تأجير الرحم، حيث لا تتكون خلايا ولا جينات.

“أهتم بالقصص الدرامية”



وروى الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية كواليس مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار والفنانة يسرا اللوزي، الذي نافس به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وأضاف: «أهتم بالقصص التي تتضمن أحداث درامية، وتخوفت في البداية من طرح هذه الفكرة بعمل فني ولكن الجهة الإنتاجية كانت لديها قابلية وجرأة لتقديم العمل ثم بدأنا جلسات عمل مع الفنان إياد نصار والمخرج تامر نادي».

واستكمل محمد هشام عبية حديثه عن مسلسل صلة رحم: «حرصنا على تقديم عمل نستعرض خلاله قضية تأجير الأرحام ولكن لا نلقي أحكام على أحد».