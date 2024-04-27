الأونروا: المنظمة تشكل حياة لقطاع غزة ولا غنى عنها (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن هناك جزء كبير من الدول عاد لتمويل المنظمة مثل اليابان والنرويج.

وأضاف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة" ، والمذاع على فضائية "المحور" ، مساء الجمعة أن هناك جزء كبير من الدول عاد لتمويل المنظمة مثل اليابان والنرويج ، لافتا الي ان امريكا هي المانح الاكبر للمنظمة بحوالي ٣٥٠ مليون دولار ، ويليها المانيا .

وتابع عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا: انقطاع دعم امريكا لمنظمة الأونروا سيكون له تأثير ، ولكننا نواصل عملنا قي قطاع غزة ، معقبا: “ المنظمة تشكل حياه بالنسبة لقطاع غزة ولا غنى عنها ، وكذالك في سوريا ولبنان والأردن”.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة.. لكن نتنياهو لا يوافق عليه، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إسرائيل تعطي الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضى بصفقة الأسرى

وفي وقت سابق، أعطت إسرائيل الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضى قدما فى صفقة تبادل الأسرى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى رسمى إن الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدا للغاية، قائلا:" أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد المصدر السياسي الإسرائيلي أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار فى غزة إلا لبضعة أسابيع، مضيفا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة.. ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك.

وفي سياق آخر، قال مصدر رفيع المستوى، أن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل تل أبيب، ويضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لـ34356 قتيلًا و77368 مصابًا



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 قتيلًا، و77368 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الـ 203 للعدوان، مازال آلاف القتلى تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.