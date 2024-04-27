وائل القباني: وسام أبو علي كان مظلوم أمام مازيمبي

قال وائل القباني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي ، كان جيد أمام مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" لاعبي النادي الأهلي اليوم دخلوا أجواء المباراة بعد فرصة مازيمبي الخطيرة عندما تألق أكرم توفيق ومنع دخول الهدف".

وأضاف:" وسام أبو علي كان مظلوم أمام مازيمبي بسبب وسط الملعب، كان هناك بطء كبير".

وتابع:" عمرو السولية رغم البداية الجيدة إلا أن خلال المباراة كان بعيد عن مستواه مع بيرسي تاو".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمام نظيره مازيمبي، ضمن مباريات نصف النهائي بثلاثية دون رد.