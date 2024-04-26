Telegram معطل بسبب خطأ الاتصال

لا يقتصر الأمر عليك وحدك، فقد توقف تطبيق Telegram، وأبلغ المستخدمون عن رؤية تنبيه "جارٍ الاتصال" عندما يحاولون فتح الرسائل أو المجموعات أو القنوات.

تنبيه "الاتصال"، الذي يُستخدم عادةً أثناء اتصالات الإنترنت البطيئة، يمنع المستخدمين من الوصول إلى الرسائل.

لاحظ BleepingComputer أيضًا خطأ في "الاتصال" عند الوصول إلى عميل Telegram لسطح المكتب. ونرى تقارير مماثلة من المستخدمين على X وReddit.



وبحسب التقارير، بدأ هذا الانقطاع خلال الـ 20 دقيقة الماضية ويؤثر على المستخدمين في آسيا وأجزاء من أوروبا.

من غير المعروف ما إذا كان هذا نشاط صيانة مخططًا له، أو إذا كانت هناك مشكلة في خوادمهم، أو إذا كانت الشبكات تتعرض للهجوم.