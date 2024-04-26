الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وفد جامعة المنصورة الجديدة يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من جامعة المنصورة الجديدة جامعة نوتنجهام ترنت في المملكة المتحدة، في إطار تفعيل برنامج التعاون المشترك، من خلال منحة شراكات "British Council Going Global" والممولة من المجلس البريطاني للتعاون المشترك.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق

جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة



جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. 

دراسة اعتماد برامج في جامعة المنصورة الجديدة

جانب من الزيارة

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث العلمي والتدريس، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجامعتين ليس فرصة للنمو الأكاديمي فقط، بل يُعد فرصة لتعزيز الروابط بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وأشارت الدكتورة هالة المرصفاوي إلى أن فريق نوتنجهام ترنت رحب بوفد جامعة المنصورة الجديدة، وتم تنظيم العديد من الاجتماعات، وتقديم الإرشاد وتبادل الخبرات؛ لتنفيذ فرصة البرنامج التدريبي المشترك وبناء شراكة قوية ودائمة بين الجامعتين للوصول إلى تحقيق الأهداف المُشتركة.

وشملت الزيارة مناقشة الإعداد لتدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين على تأسيس برامج تدريبية مُتخصصة عبر الإنترنت وفقًا لبرنامج (COIL - Collaborative online learning program)، وإجراء برامج تعليمية وأبحاث مشتركة للطلاب واستكشاف وتقييم فرص التعاون في مجال المشاريع البحثية بين الجامعتين.

كما شملت الزيارة تفقد المباني والإمكانيات المختلفة من المعامل البحثية والمدرجات والأنشطة التدريسية والفعاليات المختلفة في جامعة نوتنجهام ترنت، بالإضافة إلى دراسة خطوات اعتماد بعض البرامج بجامعة المنصورة الجديدة دوليًا من خلال منظمات دولية بريطانية.

ويضم الوفد المشارك في الزيارة من جامعة المنصورة الجديدة، الدكتورة هال المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور راجي نادر  مدرس علم الميكروبات والمناعة بكلية الطب.

وقرر المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته رقم 56 التي عُقدت في جامعة بغداد، اختيار الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، كعضو في مجلس حوكمة الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.

مواد متعلقة

تدشين حملة "Muse" لتحفيز الشباب على زيارة المتاحف في "إعلام القاهرة"

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني

التعليم العالي: توفير فرص تعليمية بأفضل المعايير الدولية للطلاب المصريين

التعليم: بناء 127 ألفًا و450 فصلًا مدرسيًا خلال 10 أعوام

انطلاق المؤتمر الطلابي السادس عشر بكلية صيدلة عين شمس

مشروعات وزارة التربية والتعليم لمواجهة الكثافة الطلابية

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع نائب رئيس جامعة لندن

الجريدة الورقية