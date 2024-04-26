أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة.. هل تراجع عيار 21؟

اسعار المشغولات الذهبية اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الذهب المصرية بمحلات الصاغة، حالة من الاستقرار، دون حدوث أي تراجع، مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس، فيما سجل سعر الجرام عيار 21، نحو 3105 جنيهات للبيع.

وفي هذا الصدد ترصد «بوابة الوفد الإلكترونية» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3548 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة، عند 3105 جنيهات للبيع دون مصنعية.

سعر حرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة نحو 2661 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر حرام الذهب عيار 14

- كما سجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2075 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة نحو 24840 جنيهًا، فيما سجل سعر أوقية الذهبية نحو 2315 دولارًا للبيع.





ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع طفيف آخر أمس، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام، والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.

وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يوم أمس بشكل طفيف ليسجل متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث شهد تراجعات متتالية منذ بداية الأسبوع، وهو الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.



