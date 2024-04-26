سميرة أحمد تبكي على الهواء (فيديو)

‏‎بكت الفنانة سميرة أحمد عند استرجاع ذكرياتها مع شقيتها خيرية أحمد، معلقة: "أفتقد شقيقتي خيرية أحمد، أنا حاليا عندي صداقات بحاول أعوض بيها غياب خيرية عني".

وقالت سميرة أحمد خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، الفنانة منى زكي موهوبة كبيرة وتحب أدائها.لفنانات اللي بحبها أوي أوي.



‏‎وكشفت سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمدفهمي، وغيرهم من الفنانين.



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وردت الفنانة القديرة في الحلقة على أنباء وجود خلاف قديم مع الفنانة وفاء صادق واستبدالها بفنانة أخرى في أحد الأعمال، قائلة: أكتر حاجة تضايقني عدم احترام العمل.. الأستاذ إسماعيل هو اللي غيرها.



‏‎كما تحدثت سميرة أحمد عن مشاركة الفنانة عبلة كامل، في بعض الأعمال الفنية، واعتزالها الفن حاليا، قائلة: يا خسارة يا عبلة إنك مش موجودة معانا.



‏‎وكشف سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية مدرسة المشاغبين، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور الفنانة سهير البابلي، ‏‎كما تحدثت الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس.