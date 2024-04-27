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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف حازم..الأهلي عليه التركيز في مباراة الترجي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال شريف حازم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر اليوم كان لديه أزمة بشأن الأداء أمام مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الأهلي عليه التركيز في مباراة الترجي التونسي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بشكل أفضل من مباراة مازيمبي خاصة أن المستوى أمام الفريق الكونغولي كان ليس جيد ولكن الأهم كان الفوز".

وأضاف:" للأسف الأهلي عانى أمام مازيمبي بسبب الأداء وكان هناك لاعبين خارج مستواهم".

وأكمل:" وسام أبو علي يستحق المشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي".

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