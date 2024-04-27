إبراهيم سعيد: إمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي أمام مازيمبي

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان صاحب بصمة كبيرة خلال المباراة التي أقيمت بين المارد الأحمر ومازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" إمام عاشور صنع الفارق للنادي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي اليوم فى دوري أبطال إفريقيا واستطاع أن يكون مؤثر خاصة في هدف الأهلي الثاني".

وأضاف:" تمريرة إمام عاشور لـ علي معلول في هدف الأهلي الثاني الذي سجله وسام أبو علي كانت رائعة للغاية وهو دائمًا لاعب مؤثر".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون مقابل، مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.