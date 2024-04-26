بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا ، ومنذ اللحظة التي تأهل فيها فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو يستعد بكل جدية وتركيز للمباراة الحاسمة التي تجمعه مع فريق مازيمبى الكونغولي، في رحلة نحو النجمة الأفريقية الثانية على التوالي، والنجمة الـ12 في تاريخ النادي. يأمل الفريق الأحمر في أن يكون هذا اللقاء المثير بمثابة الخطوة الأخيرة نحو التتويج باللقب، وسط توجهات وتطلعات الجماهير الحمراء الوفية.

بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، يبدو الأهلي متألقًا ومتحفزًا لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية. بعد أداء متميز في الجولتين السابقتين من دوري الأبطال، حيث تغلب على سيمبا التنزاني بنتيجة إجمالية 3-0، يبدو الأهلي مستعدًا لمواجهة تحديات مازيمبى.

مازيمبى، الذي يعد من الفرق القوية والمخضرمة في البطولات الإفريقية، لن يكون منافسًا سهلاً. يأتي الفريق الكونغولي بعد تأهله على حساب بترو أتليتيكو الأنجولي، وهو يطمح في تقديم عرض قوي يمكنه من العبور إلى المباراة النهائية.

لكن الأهلي يعرف جيدًا أهمية هذه المباراة، ويعمل بجدية لتجنب المفاجآت وضمان التأهل. وقد أثبت الفريق جاهزيته وإمكانيته في المباريات السابقة، وهو الآن ينظر إلى الأمام، مؤمنًا بقدرته على تحقيق الفوز وتحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

يُنتظر أن يكون ملعب القاهرة، المعقل التقليدي للأهلي، مليئًا بالجماهير المتحمسة لدعم الفريق في هذا اللقاء الحاسم. وسيكون من المثير رؤية كيف سيتصدى الأهلي لتحديات مازيمبى، وهل سيتمكن من تحقيق الفوز والانتقال إلى المرحلة التالية في رحلة البحث عن التاج الإفريقي.

الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي

في لقاء الغد، يتطلع فريق الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بأي نتيجة، بهدف التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا. يأتي هذا اللقاء بعد تعادل الأهلي دون أهداف في مباراة الذهاب التي جمعته بمازيمبي في معقله بمدينة لوبومباشي بالكونغو.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | من هنــــا

يمتلك الأهلي سجلاً حافلاً بالأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتعزيز هذه الأرقام عبر التأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي. ومن المهم بالنسبة للفريق المصري استغلال عامل الأرض والجمهور في مباراة العودة على ملعبهم، استنادًا إلى قوتهم التاريخية والخبرة التي يمتلكونها في المسابقات القارية.

يعد الأهلي من أبرز الفرق في القارة الإفريقية، ويحظى بشعبية كبيرة وجماهيرية هائلة. لذا، يتطلع الجمهور المصري بشغف إلى تحقيق الأهلي للفوز في هذا اللقاء الحاسم، وبثقتهم في قدرة الفريق على تحقيق النجاح والتأهل للمباراة النهائية.

من جانبه، يضع فريق مازيمبي نفسه في موقف الطرف الضعيف، حيث يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لضمان التأهل للنهائي. ورغم تعادله في مباراة الذهاب، فإن مازيمبي يدرك أنه بحاجة لتقديم أداء قوي وفعال في مواجهة الأهلي إذا ما أراد التقدم في البطولة.

من المتوقع أن يكون لقاء الغد مثيرًا ومحمومًا، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهدافهم وتحقيق التأهل للمباراة النهائية. وسيكون للجمهور الحماسي دور كبير في دعم الفريقين وتشجيعهما نحو الفوز وتحقيق الحلم القاري.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي يوم غد الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس التوقيت في مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

كما يمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 6 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.