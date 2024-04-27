"البريد" عن الحصول على المستوى الذهبي: حملنا على عاتقنا رفع اسم مصر

علق إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، على حصول الهيئة على المستوى الذهبي في اختبار الفحص الدولي،قائلا: "هذا الإنجاز جاء بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أداء البريد المصري.

فريق عمل الهيئة القومية للبريد يعمل في تناغم كبير

وأضاف مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء الجمعة، أن فريق عمل الهيئة القومية للبريد يعمل في تناغم كبير ولا يدّخر جهدًا في رفعة ومكانة مصر على المستوى العالمي والتأكيد على ريادتنا في تقديم الخدمات البريدية.

وتابع مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للخدمات البريدية: الخبراء الدوليون تأكدوا من ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة؛ مشدد على أن فريق عمل البريد المصري حمل على عاتقه مهمة التحدي والإصرار للحصول على الشهادة الذهبية، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة على المستوى العربي والإفريقي تحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية.

حصل البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي، الذي أجراه اتحاد البريد العالمي على أعمال البريد المصري، والمتعلق بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية، والالتزام بتنفيذ إستراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال الأمن البريدي، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الاستثمار البريدي في دورته الـ"٢٧" المنعقدة حاليًا بالعاصمة السويسرية بيرن، وقد تسلم الشهادة من مساهيتو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، وعضو مجلس إدارة المعايير بالاتحاد البريدي العالمي.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التنمية البريدية المستدامة"، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة على المستوى العربي والإفريقي تحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية، بما يوضح التزام البريد المصري بالمعايير الدولية الأمنية والتي تشمل تأمين الإرساليات البريدية وطريقة معالجتها ونقلها، وجميع المراحل اللوجستية التي تمر بها البعائث، بما يعزز من قدراته على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن حصول البريد المصري لأول مرة على المستوى الذهبي في مجال الأمن البريدي، يعد إنجازًا كبيرًا جاء بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أداء البريد المصري، وتطبيق المتطلبات الرئيسية التي يلزم الامتثال لها، ومن أهمها ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة؛ حيث تم فحص جميع العمليات التشغيلية المستخدمة في معالجة الإرساليات البريدية وتقييم عمليات المراقبة الأمنية لمركز تبادل البريد المصري اللوجستي بمطار القاهرة، ومقارنتها بالمعايير التي وضعها الاتحاد البريدي العالمي، وقياس درجات الأمان على مستوى مكاتب التبادل البريدي الدولية ونقل البريد الجوي والتدابير العامة للأمن البريدي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار التدقيق البريدي الدولي يمثل تقديرًا رفيع المستوى لجميع العاملين بالبريد المصري لما قاموا به من جهود حثيثة نحو تطبيق إجراءات الحصول على الاعتماد الخاصة بالامتثال لمعياري الاتحاد البريدي العالمي الأمنيينِ S58 وS59، مشيدّا بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في العمل وإنجازه بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين جميع المؤسسات البريدية الدولية.

