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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تدشين حملة "Muse" لتحفيز الشباب على زيارة المتاحف في "إعلام القاهرة"

المشاركون في مشروع
المشاركون في مشروع التخرج

دشّن طلاب بكلية الإعلام في جامعة القاهرة حملة تحت عنوان "ميوز Muse" لتحفيز الشباب على زيارة المتاحف ضمن مشاريع التخرج للعام الدراسي 2023-2024. 

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وتستهدف الحملة تعريف الطلاب داخل الحرم الجامعي بأهمية المتاحف الفنية والتشجيع على زيارتها، وتعزيز الوعي الثقافي بين الشباب وتشجيعهم على استكشاف وتقدير التراث الفني.

يتكون المشروع من 21 طالبًا، ويشرف عليه الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى دكتور أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة أسماء عز الدين، والدكتورة آية بدوي.

وتمثلت الحملة في وجود أدوات للرسم بهدف تفعيل دور الطلاب في المشهد الفني إلى جانب التقاط الصور التذكارية. 

دفع الشباب نحو زيارة المتاحف

وقالت إحدى الطالبات المشاركات في مشروع التخرج إن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب على استكشاف الفن والثقافة من خلال زيارة المتاحف، فالمتاحف تعتبر مخازن للثروات الفنية والتاريخية التي تستحق الاكتشاف والاستمتاع بها. 

وأثنى الطلاب المشاركون في الحملة على الاستجابة الإيجابية من زملائهم داخل الحرم الجامعي، معبرين عن أملهم في تحقيق تأثير إيجابي يدفع بالشباب نحو زيارة المتاحف والاستفادة من الثقافة الفنية الغنية المتاحة.

جدر بالذكر أن المشروع حاز على دعم شرفي من قطاع الفنون التشكيلية ونقابة الفنون التشكيلية وكذلك وزارة الشباب و الرياضة ووزارة الثقافة.

وتعاونت شركة Silk Route بشكل فعّال مع المشروع، حيث قدمت مساعدات متنوعة من عينات مجانية للتوزيع خلال الفعاليات والورش التي نظمها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات والمساعدات لدعم حملة 'ميوز'.

وتعكس حملة 'ميوز - Muse' التزام الطلاب بتعزيز الوعي الثقافي والفني في المجتمع، وتأتي كجهد مبارك يستحق الاحترام والدعم لتعزيز دور الشباب في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في مصر.

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