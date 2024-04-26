ماهي الأسباب التي جعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في الأنتحار

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أفكار الانتحار راودته بعد وفاة زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة عام 1972.

ولقيت كل من زوجة بايدن الأولى، نيليا، وابنته الرضيعة، ناعومي، حتفها في حادث سيارة في ديسمبر 1972. وأصيب ابنا بايدن، هانتر وبو، في الحادث.

وقال بايدن في مقابلة إذاعية مع الصحفي هوارد ستيرن "سيريوس إكس إم": قلت في نفسي: ليس من الضروري أن تكون مجنونا حتى تنتحر... فكرت في الأمر للحظة، لكن كان لدي طفلان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي بايدن إنه سيجري مناظرة مع الرئيس السابق، دونالد ترامب قبل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام 2024، رغم أنه قال إنه لا يعرف بأي صيغة.

ورد بايدن عندما سأله المحاور هوارد ستيرن عما إذا كان يعتزم مناظرة سلفه: "أنا، في مكان ما. لا أعرف متى، سأكون سعيدا بمناظرته".

وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها بايدن صراحة إنه سيناظر ترامب في انتخابات هذا العام.

وفي السابق، كان بايدن يراوغ، قائلا إن الأمر سيعتمد على سلوك ترامب.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة فى نوفمبر المقبل، واتضاح المشهد بأن المنافسة ستكون بين الرئيسين الحالى الديمقراطى جو بايدن والسابق الجمهورى دونالد ترامب، يستعين بايدن بأسلافه الديمقراطيين لتعزيز حملته الانتخابية.

وقالت شبكة سى أن إن، أن أوباما قفز لمساعدة بايدن على هزيمة ترامب مجددا. وكان الرئيس الأسبق قد أوضح لمساعديه فى الأشهر الأخيرة أنه يعتقد أن المنافسة بين بايدن وترامب فى نوفمبر ستكون متقاربة للغاية وأن انتخابات 2024 تمثل لحظة تحتاج إلى الحشد.

ومن جهة أخري، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر تصريح للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بأنه نصح الرئيس الأمريكي بايدن بعدم تحرير أي أموال لإسرائيل إلا بعد تنفيذها شروطا بشأن الوضع الإنساني بغزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.