إبراهيم سعيد: الجيل الحالي للأهلي حقق تاريخ كبير والأحمر قادر على تحقيق دوري أبطال إفريقيا

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90 عبر شاشة قناة النهار، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة مازيمبي الكونغولي.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج بلس 90:" النادي الأهلي ينتظر أرقام قياسية كبيرة إذا حقق التأهل للنهائي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الجيل الحالي حقق إنجاز كبير إذا حقق التأهل للمرة الخامسة علي التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، ذلك أمر كبير جدًا".

وتابع:" النادي الأهلي أقوي من مازيمبي وقادر على تخطي عقبة الفريق الكونغولي والوصول للمباراة النهائية".