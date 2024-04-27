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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم سعيد: الجيل الحالي للأهلي حقق تاريخ كبير والأحمر قادر على تحقيق دوري أبطال إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90 عبر شاشة قناة النهار، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة مازيمبي الكونغولي.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج بلس 90:" النادي الأهلي ينتظر أرقام قياسية كبيرة إذا حقق التأهل للنهائي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الجيل الحالي حقق إنجاز كبير إذا حقق التأهل للمرة الخامسة علي التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، ذلك أمر كبير جدًا".

وتابع:" النادي الأهلي أقوي من مازيمبي وقادر على تخطي عقبة الفريق الكونغولي والوصول للمباراة النهائية".

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