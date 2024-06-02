أبو هميلة: مدينة السيسي الطبية باكورة اتحادنا في الجمهورية الجديدة

في أول تصريح " للوفد"بعد انتخابه رئيسا لاتحاد صحة شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتنية:

اسفر "اليوم" المؤتمر التأسيسي لاتحاد صحة شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، المنبثق عن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والتي تشرف عليها وزارة الخارجية المصرية..عن انتخاب الدكتور تامر ابوهميلة رئيسا للاتحاد بالتزكية..وسط حضور كوكبة من المختصين وسفراء بعض الدول الافريقية والعربية..

.بدات الفاعليات بكلمة لرئيس منظمة الاتحاد الافرواسيوي الدكتور حلمي الحديدي القاها نيابة عنه، الإعلامي نزار الخالد، مساعد رئيس المنظمة، ورئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي،

وفي تصريحات خاصة "للوفد " اكد الدكتور تامر أبو هميلة، الفائز برئاسة الاتحاد،واستشاري العظام الشهير ...جرت الانتخابات لجميع اللجان علي مستوي دول الاتحاد.واتحادنا معني بكل مايخص صحة الإنسان بصلة سواء من مستشفيات أطباء مستلزمات طبية بيئة أو مصانع أدوية أو زراعة .وأكد علي اتفاقه مع السفراء الحاضرين علي عمل بروتوكولات تعاون بناء علي طلبهم للاستفادة من الاتحاد لصالح دولهم وشعوبهم..وسيتم عمل بروتوكولات مع هيئات الدواء العالمية.للاعتراف بشهادات بعضها البعض..كالاعتراف بالشهادات المصرية بموافقة هيئة الدواء المصرية بكل هذة الدول الافريقية والاسيويةوامريكا اللاتينية..وسيتم ايضا عمل بروتوكولات لهذة الدول مع هيئات الشراء الموحد للدول.الاعضاء

..وصرح ابوهميلة..بتبني مشروع بناء مدينة طبية متكاملة علي الأراضي المصرية تحت اسم مدينة السيسي الطبية..تضم مستشفيات ومراكز متخصصة وتضم كليات طب ومعهد تمريض ومصانع للأدوية.والمستلزمات الطبية. ومقرها الجمهورية الجديدة ..وسيكون أكبر مشروع طبي علي مستوي العالم...وأكد تامر ابو هميلة علي قرب الجلوس مع بنك التنمية الافريقي وعدد من البنود الاخري لامكانية التمويل..وأكد علي اشادة الحضور بالاتحاد وانتخاب ابوهميلة..وتعهدوا بالتعاون الفوري مع اتحاد صحة الافرواسيوي وأمريكا اللاتنية.

و أكد ابو هميلة علي إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الرئاسة، في 3 يونيو 2014، حققت مصر نجاحات غير مسبوقة في العديد من المجالات.

وقد حظي الملف الصحي بالنصيب الأوفى من اهتمام القيادة السياسية؛ نظرا لأهميته البالغة.

ومن بين الإنجازات التي تحققت في هذا الشأن؛ القضاء على بعض الأمراض والأوبئة وبناء المشروعات الصحية وفق المعايير الدولية.

هذه النجاحات دفعت مصر للاتجاه نحو الأشقاء، وخاصة نحو القارة الأفريقية التي تواجه حاجة ماسة إلى المساندة في

الجانب الصحي، فركزت مصر على دعم دول الجوار الإفريقي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "دعم القطاع الصحي بإفريقيا" بتكلفة 11.726 مليون جنيه و572 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن مشاريع ومبادرات أخرى، لعلّ أبرزها "المعرض والمؤتمر الإفريقي الطبي" بنسختيه الأولى والثانية والذي يأتي تحت عنوان "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

وشدد د. تامر أبو هميلة على أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة كانت الدافع الأساسي الذي استلهم من خلاله فكرة إنشاء الاتحاد، معربا عن طموحه في أن يعمل، بكل قوة، على تكرار التجربة المصرية في بلدان القارات الثلاث، التي تمثل نصف العالم؛ آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.





..شارك في المؤتمر وانتخابات اليوم سفراء اوغندا.. والسودان.وجيبوتي و.رئيس اتحاد الاعلامين للشعوب الافرو اسيوية..الدكتور نزار الخالد...و المستشارة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين...ومن اليمن عدد من رجال الاعمال منهم د عادل البالوس ودنصر الغنام.دمصطفي عبد العال رئيس مجلس ادارة شركة دودرا..واللواء محمود الهادي رئيس شركة البركة والعقيد

فرانك باكونزي الملحق العسكري بسفارة روندا بالقاهرةوعمر نتيز يمبيريه سفير بولندي.. وسفير فوق العادة لدولةغانا الفريق عبيد بواما اكوا.وعبد الغفار كمال زادة مستشار سفارة تاجيكستان ولفيف من

الأطباء والاعلاميين والصحفين