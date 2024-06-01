مستشار الرئيس الفلسطيني: بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم.. فيديو

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية تنطلق من القاعدة الأساسية وهي وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية ووقف انتهاكات المستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين في غزة، موضحًا أن الحرب في قطاع غزة بدون حل سياسي حاسم سيجعل الطرفين يعودن بجولات سياسية أكثر خطورة.

وأشار “الهباش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، إلى أنه بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم وبدون حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات شرعية ودولية وقيام دولة فلسطين المستقلة سيبقى الصراع قائم.

وأوضح أن تجاهل المطالب الفلسطينية سيسبب زيادة في الصراع والتوتر، مؤكدا أن وقف اطلاق النار أمر أساسي وكذالك العدوان على كافة اراضي القطاع ، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية لا ثقة فيها ولا في نواياها، مشددًا على أن أمريكا لا تتحرك إلا لمصلحة إسرائيل.

وتابع: “الرئيس الأمريكي جو بايدن منع بنفسه مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان 3 مرات باستخدام الفيتو، ووقف بجانب إسرائيل ماديًا وعسكريًا”.