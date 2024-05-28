جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية للخريجين من خلال قسم النبات والميكروبيولوجي

استهل مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، جلسته رقم 206 لشهر مايو 2024، بالوقوف دقيقة حداد علي شهيد القوات المسلحة المصرية الذي استشهد في منطقة الشريط الحدودي برفح.

وأوضح النعماني، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة على اقتراح مجلس كلية العلوم على إقامة دورات تدريبية للخريجين من خلال قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم خلال الإجازة الصيفية لمدة شهر في الفترة من 1 يوليو الي 30 اغسطس 2024م، الموافقة علي تفعيل العمل بلائحة كلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من العام الجامعي 2024-2025.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس وافق ايضاً علي فتح القيد بمرحلة الماجستير بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والموافقة علي لائحة كلية الآثار للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق علي إقامة المؤتمر الرابع لقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي تحت عنوان" الجديد في امراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية" يومي الخميس والجمعة 28-29 نوفمبر 2024 بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، الي جانب الموافقة علي الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030م، تم تصميم الخطة التنفيذية خلال الفترة من 1 اكتوبر 2024 الي 30 مارس 2025م

جدير بالذكر انه تمت الموافقة على تعيين 4 عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والزراعة، وعدد 6 من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي الطب والزراعة، وتعيين عضو هيئة تدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد 9 عضو هيئة تدريس بكليات التجارة، والآداب، الطب، العلوم، الزراعة والطب البيطري، و منح درجة الماجستير لعدد 24 عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، الآثار، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الهندسة، التربية الرياضية.