رفع درجة الاستعداد داخل اللجان بجامعة قناة السويس

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على متابعة الإلتزام بضوابط حسن سير العملية الامتحانات داخل الكليات ، مؤكداً على إتخاذ كافة التدابير التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي أجرها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم السبت الموافق الأول من يونيو - داخل اللجان الإمتحانية لكليات التجارة، الزراعة، السياحة والفنادق، الألسن، والهندسة، ورافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووجه مندور، العمداء بتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، مُشدداً على تواجد أساتذة المواد الدراسية التي يؤدي الطلاب الامتحان بها داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى الإلتزام التام بالمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية والتي تتمثل في شمولية الامتحان لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط الأسئلة بأهداف المقرر وموضوعاته، مع مراعاة توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، مع مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

وتفقد الدكتور ناصر مندور، اللجان الامتحانية في الفترة المسائية، حيث أدى 266 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة زراعة عام الامتحانات داخل 9 شعب هى: وقاية النبات، والبساتين والمحاصيل والأراضي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، الإقتصاد المنزلى وعلوم الأغذية، والإنتاج الزراعي.

وأدى 93 طالب وطالبة الامتحانات بالمستوى الثالث لبرنامج الهندسة الزراعية بمقرر صيانة وخدمة الأراضى، فيما أدى 17 طالب وطالبة بالمستوى الثالث ببرنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية الامتحان بمقرر مكافحة آفات حيوانية وحشرية، كما أدى 46 طالب وطالبة بالمستوى الثالث برنامج سلامة الغذاء الامتحان بمقرر الشئون الصحية لمصانع الأغذية، و 19 طالب وطالبة بالمستوى الثالث ببرنامج الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوى أدوا الامتحانات بمقرر مساحة ومباني زراعية.

وأدى 493 طالب وطالبة الامتحانات في الفترة الصباحية بالفرقة الأولى زراعة عام موزعين على 10 لجان امتحانية الامتحان النظري لمقرر إقتصاد زراعي، وتتم الامتحانات داخل كلية الزراعة بإشراف عام الدكتور محمد يس عميد الكلية وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وواصل الدكتور ناصر مندور جولته بتفقد اللجان الامتحانية داخل كلية الهندسة حيث أدى 441 طالب وطالبة الامتحانات بمقرر رياضة 1 و رياضة 2 بالفترة الصباحية، بينما أدى 53 طالب وطالبة الامتحانات بمقرر التخطيط بالفترة المسائية، وكذلك أدى 19 طالب وطالبة الامتحان بالبرامج الخاصة شعبة اتصالات وتكنولوجيا.

وتُجري الامتحانات داخل كلية الهندسة بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد الكلية والدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبكلية التجارة تفقد الدكتور ناصر مندور اللجان الإمتحانية لطلاب البرامج المميزة وشعبة اللغة الإنجليزية حيث أدى الامتحانات بكلية التجارة 1375 طالب وطالبة، بالفترة الصباحية 745 طالب وطالبة بواقع 564 ببرنامج نظم المعلومات الإدارية BIS لجميع المستويات من الأول إلى الرابع، كما أدى 181 طالب وطالبة الامتحانات ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI جميع المستويات ، فيما أدى الإمتحانات بالفترة المسائية 630 طالب وطالبة، بواقع 368 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة CH، و262 بالفرقة الرابعة نظام فصلي شعبة لغة إنجليزية.

تأتي الامتحانات بكلية التجارة بإشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية، والدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب لتفقد اللجان الإمتحانية داخل كلية الألسن، والتي يؤدى بها الإمتحانات اليوم ألف طالب وطالبة على فترتين حيث يؤدي 550 طالب وطالبة الامتحانات بالفرقة الأولى "نظام فصلي" في خمس أقسام هى: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية بمادة ترجمة من اللغة العربية إلى لغات التخصص، أما الفترة المسائية فيؤدي بها طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 450 طالب وطالبة الامتحانات.

وتابع الدكتور ناصر مندور، سير الامتحانات بكلية الألسن داخل اللجان الخاصة والتي يؤدي بها الإمتحانات 8 طلاب بالفترة صباحية، و 4 طلاب بالفترة المسائية، وتتم الامتحانات داخل كلية الألسن بإشراف عام الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وانهى الدكتور ناصر مندور، جولته بتفقد لجان كلية السياحة والفنادق، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات تحت إشراف عام الدكتورة نفيين جلال عميد الكلية، والدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.