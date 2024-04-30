هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلي جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA

استقبل الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، مروان فتح الله، رئيس ومدير عام جمعية المعلومات الدوائية (DIA)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، بالإضافة إلى نخبة من السادة رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

تناول الاجتماع مناقشاتٍ عدة؛ حيث استطلع وفد الجمعية سبل التعاون الثنائي الممكنة مع هيئة الدواء المصرية في مجالي التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية، كما تم مناقشة بعض نواحي التطوير المهني فيما يخص الدورات التدريبية المتعلقة بموضوعات اليقظة الدوائية وممارسات التصنيع الجيد.

جدير بالذكر، أن جمعية المعلومات الدوائية (DIA) قد تأسست عام ١٩٦٤ كمنظمة دولية غير هادفة للربح ومقرها واشنطن، وتعتبر منصة عالمية لتيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء في جميع مراحله، إلى جانب تبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الطبية، وغيرها من أوجه الرعاية الطبية، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية بمختلف مناطق العالم، كما تنظم الجمعية العديد من المؤتمرات داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ حيث تقوم سنوياً بتنظيم مؤتمر دولي Global Annual Meeting يتم فيه دعوة مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي وممثلي الحكومات والأكاديميين.

التعاون مع المنظمات الدولية

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كل سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بمجال التطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة الرامية إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الدواء؛ مما يعود بالنفع على النظام الرقابي بجمهورية مصر العربية، وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.