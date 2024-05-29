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الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الأركان الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مروحية الرئيس 

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت هيئة الأركان الإیرانية، إن التقرير الثاني لحادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يؤكد أن لا وجود لخلل في الاتصالات أو تداخل في الترددات الخاصة بالمروحية خلال الطيران.

وأضافت هيئة الأركان في بيانها: أن عدد الركاب في المروحية كان متناسباً ومتناسقاً مع معايير الوزن المتبعة، ولم تتم مشاهدة آثار للحرب الإلكترونية على المروحية.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم متابعة وتحليل جميع المعلومات المتوفرة حتى الإعلان النهائي عن سبب سقوط الطائرة.

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