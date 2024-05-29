عاجل.. الأركان الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مروحية الرئيس 

قالت هيئة الأركان الإیرانية، إن التقرير الثاني لحادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يؤكد أن لا وجود لخلل في الاتصالات أو تداخل في الترددات الخاصة بالمروحية خلال الطيران.

وأضافت هيئة الأركان في بيانها: أن عدد الركاب في المروحية كان متناسباً ومتناسقاً مع معايير الوزن المتبعة، ولم تتم مشاهدة آثار للحرب الإلكترونية على المروحية.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم متابعة وتحليل جميع المعلومات المتوفرة حتى الإعلان النهائي عن سبب سقوط الطائرة.