تفاصيل مبادرة "أنتِ الأهم" للحفاظ على صحة المرأة.. سفيرتها ياسمين صبري (فيديو)

كشفت الدكتورة رحاب محمود الفخراني، منسق عام مبادرة “أنتِ الأهم”، تفاصيل المبادرة، مؤكدة أنها بدأت من خلال مؤسسة الصحة والتنمية المستدامة.

وقالت خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الخميس، أن هذه المبادرة توعوية للحفاظ على صحة المرأة المصرية في المجتمع.

ياسمين صبري سفيرة المبادرة

وأوضحت أن الفنانة ياسمين صبري كانت مؤمنة جداً بالحملة وبدأت كسفيرة للحملة، ثم بعدها العديد من الفنانات المصريات والمؤثرات في الرأي العام والصحفيات، مضيفة أن كل هذه القوة الناعمة ساعدت الحملة في انتشارها وأن صوتها يوصل لعدد كبير جداً من النساء في نصر.

وتابعت أن هذه المبادرة جاءت تلبي احتياجات المرأة، رفع الوعي، التمكين الصحي للمرأة، والرياضي لأكثر عدد من الفتيات والسيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات، مثل مبادرة بالطو أبيض لمواجهة الختان التي تمثل أول مبادرة مصرية بوجود عدد كبير طلابه الطب والأطباء لمواجهة الختان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة فازت بجائزة أحسن مبادرة من اللجنة الوطنية للختان، بالإضافة أن الحملة تقوم بالتوعية عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.