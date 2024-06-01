افتتاح معرض صنع فى مصر بدمنهور

افتتح محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور معرض «صنع فى مصر» للمنتجات والصناعات اليدوية بسويقة قرية سنهور، والذي يفتح أبوابه أمام المواطنين من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً لمدة شهر .

وأكد رئيس المركز، أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير فرص عمل للشباب، لترويج المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادى بدونأى إلتزامات مالية عليهم .

وتفقد رئيس المركز، أقسام المعرض والذي يضم ٢٥ جناحاً متنوعاً لعرض ملابس، ومشغولات جلدية ومشغولات يدوية، وأحذية، وملابس، وفخار، ومشغولات خشبيه، واكسسوارات، وتصنيع وبيع منظفات، وتصنيع وبيع عطور، تصنيع وبيع مفروشات، وتصنيع وبيع خردوات، أعشاب طبية، وفساتين مناسبات، وتصنيع وبيع الفخار، وتصنيع وبيع المشغولات الخشبية والأثاث.

وأشاد «كچك» بجودة وتنوع المعروضات، لافتاً أن المعرض يعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والصناعات ودعم الشباب من خلال توفير المكان لبيع وعرض منتجاتهم بالمجان، وسيتم التوسع خلال الأيام القادمة في افتتاح مثل تلك المعارض بقرى دمنهور .

رافق رئيس المركز ،خلال الإفتتاح أشرف خليل نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعبد القادر النشار مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعبير عبد القادر مدير إدارة الرقابة والمتابعة، و أشرف خليفة رئيس قرية سنهور، وجمع كبير من مواطني القرية .