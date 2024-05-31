صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية لـ62 صيدليا

تحت رعايه الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان ،عُقدت دوره تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء لتطوير أداء الصيادلة الحكوميين وتنمية مهاراتهم العلمية والفنية

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أن الدورة التدريبية والتى استمرت لمدة خمسة أيام لعدد 62 صيدلى من المكلفين الجدد وصيادلة المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية ،تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد ،وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الإرتقاء بالخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

تناولت الدوره العديد من الموضوعات منها اقتصاديات الدواء وما له من دور اساسي فى تلبية احتياجات القطاعات الصحية ،أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة ، مهام ومسئوليات الصيدلى، التعريف بقائمة الأدوية الأساسية بالوحدات ،التطعيمات الروتينية والوقائيه ،ترشيد استهلاك المضادات الحيوية .

وتهدف الدورة إلى التعريف بعلم اقتصاديات الدواء وكيفية الإستغلال الأمثل للموارد وإتخاذ القرارات الصحيحة وتحسين الأداء الصيدلي لتطبيق معايير الجودة لتقديم خدمات طبية وصيدلية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتتوجة وكيل وزارة الصحة بخالص التقدير للدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الاداره المركزيه للصيدلة والدكتورة نهى سمير مدير الادارة العامة للتدريب بوزارة الصحة والسكان لجهودهم المثمرة فى تأهيل وتطوير القوى البشرية الصيدلية بما ينعكس بالتأكيد على الخدمة المقدمة للمواطنين.

حاضر فى الدوره نخبة من المدربين بالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدله بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية .