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عاجل.. نتائج التحقيقات الأولية حول اسباب سقوط مروحية الرئيس الايراني
الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إيران: مروحية الرئيس احترقت بعد اصطدامها بجبل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، أن  مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع.

في آخر التحقيقات حول مصرع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كشف محققون أن المروحية اصطدمت بأحد الجبال خلال العاصفة الجوية السيئة، مما أسفر عن مصرعه ورفاقه.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كانوا في رحلة لتدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وبعد انتهاء الإجراءات الرسمية غادرت قافلة مكونة من ثلاث مروحيات للعودة إلى إيران، إلا أن المروحية سقطت وقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وتم نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران ليوارى الثرى بجوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

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