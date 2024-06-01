أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 1 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

الدولار على استقرار قبل اختبار التضخم

الدولار

يسعى الدولار للتماسك مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة بعد أن عزز تعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

وأظهرت بيانات رسمية الليلة الماضية أن الاقتصاد الأميركي نما في الفترة من يناير حتى مارس 1.3% على أساس سنوي بانخفاض عن تقدير سابق أشار لنموه بواقع 1.6%، وذلك بعد مراجعات بالخفض للإنفاق الاستهلاكي.

وبعد أن صعدت لأعلى مستوى في عدة أسابيع وقادت العملة الأميركية للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 14 مايو عند 105.17 أمس الخميس، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، حول 104.82 بعد انخفاضه إلى 104.63 الليلة الماضية.

وتترقب السوق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحثا عن المزيد من المؤشرات حول خطط المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وأدت بيانات متواضعة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نُشرت في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلى دعم توقعات خفض أسعار الفائدة لهذا العام، مما قاد لإضعاف الدولار وجعله يتجه لتسجيل أول خسارة شهرية في 2024.

ومقابل الدولار، استقر الين عند 156.72 ين لكل دولار ليبتعد عن أدنى مستوى له في أربعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء عند 157.715 للدولار.

وزاد اليوان الصيني في الخارج 0.08% مقابل الدولار إلى 7.2490 مع استيعاب المتداولين لمسح رسمي أظهر تراجع نشاط التصنيع في الصين في مايو.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.082225 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.07885 دولار الليلة الماضية.

ومن المقرر صدور بيانات الأسعار لمنطقة اليورو اليوم الجمعة، بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم لشهر أبريل في ألمانيا يوم الأربعاء.

ووصل الجنية الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2725 دولار بانخفاض 0.06% خلال اليوم، بعد أن وصل إلى 1.2801 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 مارس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض بيتكوين في أحدث التداولات 0.23% إلى 68313.58 دولار.