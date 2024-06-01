وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.. ويوجه رسالة دعم لطلاب غزة

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في يومها الأول، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم، والتزام الجميع طلابًا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج عن النظام العام للامتحانات.

واستهل وكيل الأزهر جولته بتفقد مقر لجنة طلاب معاهد غزة الموجودين في مصر بمقر معهد في 15 مايو، والذين يؤدون الامتحان في مادتي التاريخ للأدبي والفيزياء للقسم العلمي، وقد بدأت امتحاناتهم منتصف مايو الماضي، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لهم، فضلا عن الرعاية العلمية والصحية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي وجه باستقبال طلاب غزة في بيت شباب 15 مايو، التابع للأزهر الشريف، وتوفير الإعاشة والإقامة لهم طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم، مؤكدا أن طلاب غزة في أعيننا ووسط أهليهم.

الطالب الأزهري قادر على النهوض بوطنه وأمته باجتهاده وتفوقه العلمي

كما تفقد لجنة معهد فتيات حلوان الثانوي، وأوصى الطلاب بالتركيز أثناء الإجابة على الاسئلة، مؤكدا أن الطالب الأزهري قادر على النهوض بوطنه وأمته باجتهاده وتفوقه العلمي، مطالبا إياهم بضرورة استغلال الوقت واستثمار كل لحظة في حياتهم، لأن الوطن يعقد آمالًا كبيرة عليهم من أجل تحقيق رفعته وبناء نهضته.

ويؤدي طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث، واستمع الدكتور الضويني إلى الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية شكاوى، سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، موجها رؤساء اللجان بمتابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وضرورة توفر أدوية الطوارئ تحسبا لأي حالة طارئة.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.