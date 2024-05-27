كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة النصر والاتحاد والقناة الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، ختام منافسات بطولة الدوري السعودي، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاتحاد والنصر، وذلك في الجولة الأخيرة من دوري روشن.



وبخوض فريق النصر لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، بعد 33 جولة، حيث كان منافساً قوياً على اللقب مع الهلال الذي حسمه لصالحه.

بينما فريق الاتحاد يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 54 ويسعى للفوز على النصر مع تعثر التعاون ليضمن التواجد في المربع الذهبي والمشاركة آسيويًا في الموسم المقبل.

موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والاتحاد، اليوم الإثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والاتحاد على قناة SSC HD 1

معلق مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يعلق على مباراة النصر والاتحاد، الثنائي مشاري القرني وحاتم بطيشه.