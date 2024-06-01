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السبت 01 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: قمة القاهرة للسلام دورها مهم جدًا ووضعت العالم أمام مسئوليته

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الأزمة في غزة لا يقدم جديد، موضحًا أن ما جاء في مقترح بايدن هو رأي إسرائيلي ويدعو إسرائيل لقبوله، مؤكدًا أن مصدر رفيع المستوى يؤكد وجود جهود مصري واجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدًا لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

 

واستعرض "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحًا أن قمة القاهرة للسلام في بداية الحرب على قطاع غزة بحضور قادة العالم كان له دور مهم جدًا في فتح الباب أمام أن يجعل العالم أمام مسئوليته، وبدء العالم يتعرض للإجراح كبير ومصر تنادي بالدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول.

 

وأوضح أن سلطة الاحتلال تحتل المعبر من جانب فلسطين وتريد أن تفتح مصر المعبر لكي يكون الأمر مقنن وتستمر في السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الشعب المصري يعاني من حالة من الفزع مما يجرى في قطاع غزة.

 

وتابع الإعلامي أسامة كمال، : "نصاب بفزع وهلع جراء ما يحدث في غزة ولكن لا يجب التنازل عن حقوقنا"، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية والشعب والإعلام المصري على موقف واحد وصريح في هذه القضية الفلسطينية، مضيفًا: "كلنا على قلب رجل واحد بشأن حرب غزة"، مؤكدًا أن مصر متمسكة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح.

 

ونوه بأن الأمانة الفنية للحوار الوطني تؤكد أن الحوار الوطني سيحث الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو تطور كبير.

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