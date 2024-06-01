أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم السبت

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم السبت 1 يونيو، استقراراً نسبياً، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2090 و1920 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت في شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1990 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1920 جنيهات للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1940 جنيهًا.

وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 1950 جنيه للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1930 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2090 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 1980 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1920 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض:

الأسمنت الأبيض

فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 3900 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 3800 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 3800 جنيه للطن، و"رويال العادة" 3900 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 3920 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر حديد عز 41 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 41 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 38 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 38 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 37 ألفًا و500 للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألفًا و500 جنيه للطن.