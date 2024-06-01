غداً.. إنطلاق فعاليات حملة من "حقك تنظمى" بالقصاصين وأبو صوير

تنطلق غدا الأحد فعاليات المرحلة الثانية من حملة من “حقك تنظمى” تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية، وذلك تطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن حملة من حقك تنظمى قدمت خدمات تنظيم الأسرة لنحو 3316 منتفعة خلال المرحلة الأولى وستواصل عملها بالمرحلة الثانية بمدن القصاصين ،التل الكبير ،أبو صوير على مدار 5 أيام بدءا من غدًا الأحد الموافق 2 وحتى 6 يونيو 2024 من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن حملة تنظيم الأسرة ،تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة مشيرًة إلي توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد ومتابعة الحمل والكشف بالسونار وصرف العلاج فضلا عن جلسات المشورة والتوعيه بأهمية المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة

وقالت الدكتورة ايمان الحماقى، مدير تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال المرحلة الأولى بالإسماعيلية ،فايد ،القنطرة غرب ، القنطرة شرق، حيث تم خلالها الكشف على إجمالي 3316 منتفعة وحصول 2522 على وسيلة، و723 كشف نسا ومتابعة حمل وسونار ومتابعة وسيلة، وتقديم المشورة والتوعيه ،مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي وذلك وفقًا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم