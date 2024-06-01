الأحد 02 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يوافق على بيع سعد آل موسى للاتحاد بشرط !

سعد آل موسى
سعد آل موسى

أبدت إدارة نادي الاتفاق السعودي موافقتها على بين اللاعب سعد آل موسى بشكل نهائي لنادي الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ولكن بشرط.

وطلبت إدارة نادي الاتفاق الحصول على خدمات أحد الثلاثي زياد الصحفي أو مدالله العليان أو مهند الشنقيطي لتخفيض المبلغ المتفق عليه سابقًا لبيع سعد آل موسى للاتحاد الذي يبلغ قيمته 28 مليون ريال.

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الاتحاد يحسم مصير أحمد الغامدي الأسبوع المقبل

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الاتحاد يحسم مصير أحمد الغامدي الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم عن تفاصيل جديدة في مستقبل اللاعب أحمد الغامدي لاعب الاتحاد والذي انتهت صلاحية عقده مع قلعة النمور خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة الرياضية أن نادي الاتحاد لم يفعل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد الغامدي والذي تم الحصول على خدماته قادمًا من نادي الاتفاق، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي أبرزهم النصر.

ومن المقرر أن يعقد نادي الاتفاق اجتماعًا مع إدارة الاتحاد في الأسبوع المُقبل للنقاش حول الاستغناء عن أحمد الغامدي وسعد آل موسى بشروط جديدة بعد ما انتهت صلاحية بند الشراء.

يذكر أن المهلة المحددة لتفعيل بند شراء اللاعب انتهت في يوم 31 مايو الماضي، وبالتالي ليس من حق الاتحاد شراء اللاعب بشكل نهائي قبل العودة لإدارة الاتفاق والتوصل معها لاتفاق جديد حول اللاعب.

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