شباب الصحفيين عن إطلاق "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى: تخفف الأعباء عن المواطنين

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن مبادرة "كلنا واحد "التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الأول من يونيو وتستمر لمدة شهر بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط في إطار المشاركه المجتمعيه للوزارة .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: حرصت وزارة الداخلية في المرحلة ال 26 من المبادرة الوطنية على زيادة السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتخفيضات كبيرة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة عالية .



اضاف طواله:واصلت الوزارة أيضا توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.