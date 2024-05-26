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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يفاوض سفيان رحيمي ولوكمان لدعم هجوم الفريق

سفيان رحيمي ولوكمان
سفيان رحيمي ولوكمان

دخلت إدارة نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع الثنائي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي و لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي لدعم هجوم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد بدأ التحرك للتعاقد مع سفيان رحيمي وذلك بعد تألقه الكبير بقميص العين الإماراتي ومساهمته في تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

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سفيان رحيمي يحصد جائزتين بعد تتويج العين ببطولة آسيا

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لوكمان يدخل التاريخ بعد قيادة أتالانتا للتويج بالدوري الأوروبي

كما ذكرت تقارير سعودية أخرى اتجاه النادي للتعاقد مع النجم النيجيري لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي بعد تألقه في مباراة نهائي الدوري الأوروبي وقيادة فريقه للفوز بلقب البطولة على حساب باير ليفركوزن الألماني.

وسجل لوكان هاتريك تاريخي قاد به فريقه لحسم لقب البطولة، ونجح في خطف الأنظار بقوة خلال مباراة النهائي ليصبح هدفًا للعديد من الأندية السعودية والأوروبية الكبرى.

الاتحاد ينافس أندية الدوري لضم سلمان الفرج

في سياق متصل ذكرت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد في منافسة مع أندية القادسية والنصر والشباب والأهلي لكسب خدمات سلمان الفرج لاعب الهلال بعد أنباء رحيله عن النادي.

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