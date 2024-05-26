الاتحاد السعودي يفاوض سفيان رحيمي ولوكمان لدعم هجوم الفريق

دخلت إدارة نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع الثنائي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي و لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي لدعم هجوم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد بدأ التحرك للتعاقد مع سفيان رحيمي وذلك بعد تألقه الكبير بقميص العين الإماراتي ومساهمته في تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

كما ذكرت تقارير سعودية أخرى اتجاه النادي للتعاقد مع النجم النيجيري لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي بعد تألقه في مباراة نهائي الدوري الأوروبي وقيادة فريقه للفوز بلقب البطولة على حساب باير ليفركوزن الألماني.

وسجل لوكان هاتريك تاريخي قاد به فريقه لحسم لقب البطولة، ونجح في خطف الأنظار بقوة خلال مباراة النهائي ليصبح هدفًا للعديد من الأندية السعودية والأوروبية الكبرى.

الاتحاد ينافس أندية الدوري لضم سلمان الفرج

في سياق متصل ذكرت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد في منافسة مع أندية القادسية والنصر والشباب والأهلي لكسب خدمات سلمان الفرج لاعب الهلال بعد أنباء رحيله عن النادي.