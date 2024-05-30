الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حل البرلمان البريطاني رسميًا استعدادًا للانتخابات العامة في يوليو المقبل

البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

دخل حلّ البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الخميس، تمهيدًا لإجراء انتخابات في 4 يوليو المقبل، تتوقع استطلاعات الرأي أنّ يحقق فيها حزب العمال فوزًا على حزب المحافظين الحاكم.

txt

بريطانيا: المشاهد في رفح مؤلمة والتحقيق الإسرائيلي يجب أن يكون سريعًا وشفافًا

txt

بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 650، شاغرة، وستستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 5 أسابيع. 
ومن المتوقع، أنّ تعيد الانتخابات حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.
ومع مرور الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أصبحت جميع مقاعد أعضاء البرلمان البالغ عددها 650 مقعدًا شاغرة، إيذانًا بالبدء الرسمي للعملية الانتخابية. 
واعتبر الكثيرون إطلاق الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء، والذي جاء وسط هطول أمطار غزيرة، بمثابة بداية هشّة لها.
وينظر إلى قرار سوناك بإجراء الانتخابات في 4 يوليو، قبل الموعد المتوقع، على أنه محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع شعبية حزبه (المحافظين) في استطلاعات الرأي.

وفي الوقت نفسه، يستعد حزب العمال، بقيادة محامي حقوق الإنسان السابق كير ستارمر، للاستفادة من الفرصة لاستعادة السلطة بعد 14 عامًا في المعارضة.  

 

مواد متعلقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل صدام بوروسيا دورتموند

بريطانيا: المشاهد في رفح مؤلمة والتحقيق الإسرائيلي يجب أن يكون سريعًا وشفافًا

بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا

التضخم في بريطانيا يتراجع خلال أبريل إلى 2.3%.. الأدنى بـ 3 سنوات

سوناك: قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غير مفيد

سوناك يعرب عن "قلق عميق" حيال هجوم محتمل لإسرائيل على رفح
الجريدة الورقية