بتعليق مدحت شلبي.. موعد مباراة الاتحاد وضمك بالدوري السعودي

يصطدم فريقي الاتحاد وضمك بتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في لقاء مشتعل مساء اليوم الخميس، يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري السعودي.

ويخوض فريق الاتحاد الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، تحديًا كبيرًا من أجل اللحاق بالمربع الذهبي قبل نهاية الموسم الكروي.



ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة خلفًا لفريق التعاون صاحب الـ55 نقطة بالمركز الرابع.

وحقق فريق الاتحاد 15 انتصارًا هذا الموسم و6 تعادلات وتلقى 11 هزيمة، وسجل 57 هدفًا واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

أما ضمك فيقبع في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و10 تعادلات فيما نال 12 خسارة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد وضمك عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى تطبيق shahid.

معلقين مباراة الاتحاد وضمك اليوم

واستقرت شبكة قنوات "ssc" على إسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة الاتحاد وضمك للمعلق فارس عوض عبر الصوتية الأولى ومدحت شلبي بالصوتية الثانية.