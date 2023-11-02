تحذيرات بالجملة.. وزير الإعلام الإريتري يتهم أمريكا ودول أوروبا بشن حملة على أسمرة

في الذكرى السنوية لاتفاق السلام مع تيغراي

علق يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، علي تصريحات أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، بشأن سحب قوات إريتريا من الأراضي الإثيوبية.

غرد جبرميسكل، عبر منصة “x”، قائلًا: "إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تظل إريتريا بمثابة كيس لكمة سياسية ناعمة لرمي ادعاءاتها التي لا أساس لها بشكل روتيني كما هو الحال في بيان اليوم بشأن الذكرى السنوية علي إتفاق بريتوريا في جنوب إفريقيا بين الحكومة الأثيوبية والجبهة الشعبية لقوات تيغراي".

ويعني وزير الإعلام الإرتري، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية يشن حملة ممنهجة ضد إرتريا لصالح أطراف آخرين، واصفًا بأنه" هذا جزئيًا من الجمود الدبلوماسي، ولكنه يشكل أيضًا حملة تشهير متعمدة".

وجاء تعليق وزير الإعلام الإرتري، على هامش الأحتفال بالذكرى السنوية لاتفاق الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “اتفاق السلام الدائم لوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA) بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في 2 نوفمبر 2022 في بريتوريا بجنوب أفريقيا".

وزير الإعلام الإرتري

البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في إرتريا

وعقد الاتحاد الأوروبي منذ الأيام الماضية، مائدة مستديرة بعنوان “البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في إرتريا”.

شاركت الصحفية راندا خالد، مسؤولة الملف الأفريقي ببوابة الوفد، مساء يوم الأربعاء، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبي.

وقدم إحدى القيادات السياسية البارزة في إريتريا الدعوة إلى الصحفية راندا خالد، بعد تغطياتها المستمرة حول الأوضاع الإرترية في داخل وخارج البلاد، ومع اللاجئين والجاليات الموجودة في مصر وغيرها.

جاء ذلك بحضور katrin langensiepen، fridem plushin danial zemchal، prof, dr mirjam van، جميعهم من البرلمان الأوروبي.

بينما شارك في المائدة المستديرة قيادات وسياسيون بارزون من إريتريا أبرزهم: "jadese tekle hrean beyene gerezgher، vankssa tsehaye drselam kidanc، kaismits، martinplaut juila dumcan cassell.

ولفيف من القيادات وممثلي الاتحاد الأفريقي والمنظمات دولية أخرى من بلجيكا وهولندا وغيرهم، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وناقشت المائدة المستديرة الوضع في إريتريا وآثارها في أوروبا، وكان الهدف من ذلك هو فهم المشكلة التي تمثلها إريتريا لأوروبا، وأهمية أسمرة بالنسبة لها وتحديد ما يجب القيام به، مع التطرق حول الأوضاع في البلاد.

وتلك المائدة أثار غضب الحكومة الإريترية، على الفور وجه جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، اتهامات ضد الاتحاد الأوروبي بأنه يستمر في مضايقة إريتريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وغرد وزير الإعلام الإريتري، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلًا: "يواصل الاتحاد الأوروبي مضايقة إريتريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنتديات ذات الصلة متذرعًا بـ "الخدمة الوطنية" وغيرها من الذرائع الزائفة".

وأضاف وزير الإعلام، أن الاتحاد الأوروبي ليس لدى بروكسل أسباب أخلاقية عالية للحديث عن الهندسة الدفاعية الإريترية أو القانون الدولي أو حقوق الإنسان، لقد حان الوقت لإعادة ضبط ومتابعة سياسة بناءة!.

الخارجية الأمريكية يحذر إريتريا

ناشد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، حكومة إريتريا، بضرورة سحب قواتها كاملًا من الأراضي الإثيوبية.

قال بلينكن، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، على هامش الاحتفال بمرور عامًا على الذكرى السنوية لاتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لقوات تيغراي، إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في تيغراي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن يجب على كل من إثيوبيا وإريتريا الامتناع من الاستفزاز واحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة.