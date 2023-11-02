انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية يُؤرق أمريكا

تشعر "واشنطن"، بقلق بالغ إزاء سحب روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، مساء اليوم الخميس.

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية: "نحث روسيا على الالتزام بعدم استئناف التجارب النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ووقعت روسيا على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000.

وكان الهدف من المعاهدة أن تصبح الأداة الرئيسية للقانون الدولي لوقف أي نوع من التجارب النووية، ولكن حتى الآن لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على تصنيعها.

روسيا تُعلّق على نشر أمريكا أنظمة دفاع صاروخية وجوية في الشرق الأوسط

من ناحية أخرى، أكدت "وزارة الخارجية الروسية"، أن نشر أمريكا لأنظمة مُضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط "يعد استفزازات ويخلق توترًا إضافيًا في المنطقة"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط يعد استفزازا ويخلق مزيدا من التوتر في المنطقة.

وأضافت تعليقًا على خطط البنتاغون لنشر أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك نظام "باتريوت"، في الشرق الأوسط: "ما الذي تحتاجه المنطقة؟ تهدئة سريعة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس استفزازات من الولايات المتحدة على شكل إمدادات ونشر الأنظمة المضادة للصواريخ المذكورة".