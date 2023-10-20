الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر شاهد مباراة الهلال والخليج دون تقطيع

الهلال
الهلال

يستعد الهلال  لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. 

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تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الخليج بالدوري السعودي

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الهلال ضد الخليج..موعد المباراة في الدوري السعودي

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الخليج السعودي يفقد حارسه الأساسي أمام الهلال

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ميسي أو مبابي.. من هو بديل نيمار في الهلال السعودي

يسعى الهلال للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأمل الخليج في تحقيق الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات.

وكان الهلال فاز على الأخدود بثلاثية نظيفة، فيما يعيش الخليج فترة صعبة بعد تعثره في آخر مباراتين بتعادل وحيد وخسارة مثلها، بعدما تعادل مع الرائد سلبيا دون أهداف في المباراة الأخيرة، وقبلها خسر أمام ضمك بهدفين نظيفن.

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ميسي أو مبابي.. من هو بديل نيمار في الهلال السعودي

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الخليج السعودي يفقد حارسه الأساسي أمام الهلال


موعد مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والخليج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

 

بث مباشر شاهد.. مباراة الهلال والخليج:

 

 

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الجريدة الورقية