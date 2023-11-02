وزير الري يلتقي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

واستعرض خلال اللقاء مجهودات التحول لنظم الرى الحديث لتعظيم العائد من وحدة المياه و زيادة الانتاجية الزراعية والعائد المادى للمزارعين، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية توجه دول العالم لمفهوم إنتاج كميات اكبر من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه، وزيادة الاعتماد على البحث العلمى وتبادل الخبرات بين الدول والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال.

كما أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بوضع استراتيجية للتحول للرى الحديث تتضمن إعطاء الأولوية للأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وهو ما سيسهم فى ترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت الدكتور سويلم، إلى أهمية التوسع فى البحوث العلمية فى مجال المياه، والاعتماد على المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد من أبرز المراكز البحثية فى مجال المياه، مع التركيز على البحوث الخاصة برفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الرى الحديث بالأراضي الصحراوية.