أسعار منتجات الألبان في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.. استمرارًا لمبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطنين والتي تعد بمثابة نداء وطني وخطوة ضرورية تجاه تخفيف الأعباء التي تقع على عاتقهم تحرص منافذ وزارتي الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية على توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الألبان وطرحها أمام المواطنين وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار.

وانطلاقًا من كون منتجات الألبان أحد أهم السلع الغذائية الأساسية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنها في كافة البيوت المصرية تستعرض "بوابة الوفد" أسعار منتجات الألبان في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

أسعار منتجات الألبان في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

عبوة حليب بشاير 500 جرام بـ 13 جنيهًا بدلًا من 15جنيهًا.

عبوة حليب بشاير 1 لتر بـ25 جنيهًا.

عبوة حليب بخيره كامل الدسم بـ29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.

عبوة حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه.

عبوة حليب عبور لاند كامل الدسم 500 مليجرام بـ16 جنيهًا بدلًا من 17.

لتر حليب عبور لاند كامل الدسم بـ34.5 جنيه بدلًا من 35 جنيهًا.

أسعار عبوات الجبن في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

جبن عبور لاند 1 كيلو بـ56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه.

جبن عبور لاند 500 جرام بـ31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيهًا.

جبن عبور لاند 250 جرامًا بـ16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا.

جبن عبور لاند 125 جرامًا بـ9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا.

جبن 250 جراما بـ 14 جنيها بدلًا من 15 جنيهًا.

جبن 250 جراما بـ15 جنيها بدلًا من 16.

جبن 500 جرام بلس بـ30 جنيها بدلًا من 36.

عبوة جبن تتراباك 500 جرام بـ25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه.

عبوة جبن دومتي 250 جرامًا بـ15 جنيهًا مقابل 16 جنيهًا.