الخط الساخن "114" لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم 

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص المحافظة لعدد من أرقام التليفونات بإدارة الأزمات والطوارئ، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الأراضي الزراعية.

وخصصت المحافظة عدة خطوط للاتصال من خلالها للابلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي : 084/2168041 أو 084/2168042 و 084/2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114).

يأتي هذا فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على موارد الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، فضلاً عن إزالة التعديات داخل الأحوزة العمرانية بدون ترخيص، مشيراً إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار التعدي على الأراضي الزراعية، فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التى تم تفعيلها بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، مشدداً على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات.

كما أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، ومختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على مورد مهم من موارده ممثلاً في الرقعة الزراعية، موجهاً بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعديات، والمرور على الأراضى المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

محافظ الفيوم: إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد محافظ الفيوم، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن آداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات، مشدداً علي التنسيق الكامل بين كافة الجهات لشن حملات لإزالة أي تعديات في المهد، وتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط المخالف منها ومصادرتها.