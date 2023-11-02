موعد مواجهتي نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد

حسم صن داونز الجنوب أفريقي تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي رفقة فريق الوداد المغربي ، بعدما تخطى الثنائي على الترتيب الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة القارية التي تقام للمرة الأولى.





ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب مساء يوم الأحد المقبل ، على أن يستضيف ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية مواجهة الإياب يوم السبت الموافق 11 من الشهر الجاري.



وتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى النهائي بالفوز على الأهلي بهدف دون رد ذهابًا على ملعبه ثم التعادل السلبي بالأمس على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تأهل الفريق المغربي بعد فوزه على أرضه بهدف نظيف على الترجي ثم الفوز بركلات الترجيح في تونس إيابًا.

الأهلي ومواجهاته المحلية ..

وعلى صعيد منافسات الأهلي المحلية ، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. السبت المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.