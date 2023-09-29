مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء بث مباشر (يلا شوت) اليوم في الدوري السعودي..كورة لايف

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر (يلا شوت) اليوم في الدوري السعودي..كورة لايف يترقب الملايين من محبي العميد مواجهة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين، أمام منافس قوي للغاية على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في مستهل مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، حصل عليها من 7 موجهات، فاز في 6 مباريات وتلقى هزيمة واحدة.

الاتحاد يحل ضيفًا على نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

بينما يتواجد فريق الفيحاء في المركز التاسع في ترتيب جدول المسابقة، ويمتلك 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، إذ فاز في 2، وتعادل في 3، وخسر في 2.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي؟

ليلة جديدة من ليالي دوري روشن السعودي تأتيكم في حضور الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

ويلتقي الاتحاد مع نظيره الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي؟

مشاهدة ممتعة تتمناها لكم بوابة الأسبوع لمواجهة قوية تجمع الاتحاد بالفيحاء مساء الجمعة، وتشاهدونها عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق مشاري القرني على الصوتية الأولى، وخالد المديفر عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تتابعون مباراة الفيحاء ضد الاتحاد عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بتعليق عبد العزيز الزيد.