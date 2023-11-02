أنجلينا جولي ترند عربيًا وعالميًا لدعمها لغزة: تحولت من سجن مفتوح لمقبرة جماعية

لليوم الثاني على التوالي

أنجلينا جولي.. "غزة تحولت من سجن مفتوح لمقبرة جماعية" هكذا وصفت النجمة الأمريكية الشهيرة عالميًا أنجلينا جولي حال الشعب الفلسطيني في غزة وكيف يعانون على مدار سنوات طويلة من الاضطهاد.

ونشرت أنجلينا جولي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لمجزرة "مخيم جباليا"، والذي قصفته إسرائيل مؤخرًا وأسفر عن استشهاد أكثر من 400 شخص والآلاف الإصابات، والمفقودين تحت الأنقاض، وعلقت على الصورة قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه.. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

أنجلينا جولي.العالم يراقب ما يتم في غزة بشكل يتعارض مع القانون الدولي

وأوضحت أن سكان غزة يُحْرَمُون من أساسيات الحياة من طعام وماء ودواء وغيرها من المساعدات الإنسانية، متجاهلين القانون الدولي، وكتبت: "40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر، للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم بغزة

وأكدت أن هناك تواطؤًا من بعض زعماء العالم، قائلة:"من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

أنجلينا جولي تنشر نبذة عن مخيم جباليا الذي قصفته إسرائيل

كما نشرت نبذة عن مخيم جباليا الذي قصفه الكيان الصهيوني المحتل بوحشية، موضحة أن مخيم جباليا للاجئين أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، وبعد حرب عام 1948، استقر اللاجئون في المخيم، وكان معظمهم قد فروا من قرى جنوب فلسطين، ويغطي المخيم مساحة قدرها 1.4 كيلومتر مربع فقط. 116,011 لاجئًا من فلسطين مسجلين لدى الأونروا في مخيم جباليا وحده، بعد مرور 75 عامًا على صراع عام 1948 (الأونروا).