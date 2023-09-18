بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت، تقام مباراة الاتحاد السعودي ضد أجمك الأوزبكي، مساء الإثنين 17 سبتمبر 2023، على ملعب “عبد الله الفيصل”، ضمن لقاءات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويخوض فريق الاتحاد مباراة قوية أمام فريق أجمك إف سي في مستهل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2024، حيث تقام اليوم عدة مباريات في مرحلة المجموعات، وكان فريق الاتحاد قد فاز مؤخرا في الدوري على فريق الأخدود بهدف دون مقابل، ويواجه مساء اليوم الإثنين فريق اجمك في تمام الساعة 7.00 بينما يستعد الاتحاد لتقديم أقوى عروضه في افتتاح مباريات المجموعات، إذ يسعى الفريق إلى إحراز اللقب مرة أخرى بعد أن قام باستقدام عدد كبير من الصفقات المهمة والقوية في الفترة الأخيرة، أما عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واجمك الأوزبكي، فإنه يوجد عدة قنوات تقوم بنقل المباراة اليوم في السعودية وجميع الدول العربية.

بدأ نادي الاتحاد في بيع تذاكر مباراته أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات. ويواجه الاتحاد نظيره أجمك مساء يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقام الاتحاد بفتح حجز التذاكر عبر موقعه الرسمي أمام جماهير فريقه، الراغبة في حضور المباراة على مبعل استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وأعلنت قنوات السعودية الرياضية SSC عن قيامها بنقل مباريات الأندية السعودية في بطولة آسيا، وذلك بعد شراء حقوق البث الخاصة بالبطولة داخل المملكة العربية السعودية فقط، إذ تمتلك قنوات bein Sports الحق في نقل مباريات دوري الأبطال بشكل حصري، كما تشاركها قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي في نقل المباريات ولكن داخل الإمارات فقط، ويتم نقل مباراة الاتحاد واجمك إف سي مساء اليوم في دوري الأبطال عبر القنوات التالية:

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد وأجمك الأوزبكي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يحاول نادي الاتحاد أن يحسم أول مباراة له في مرحلة المجموعات بالفوز لصالحه وخاصة أن المباراة تقام على إستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون متوسطا، إذ من المنتظر أن يلعب فريق الاتحاد أمام أجمك بالتشكيلة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان- حسن كادش- شراحيلي- أحمد بالمسعود.

خط الوسط: صالح العمري- كانتي- فابينو- عمر الجدعاني.

خط الهجوم: كريم بنزيما – حمد الله.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة شاملة الضريبة كالآتي..

موحد: 30 ريال سعودي.

فضي: 200 ريال سعودي.

ذهبي: 400 ريال سعودي.

موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد أجمك

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين ليلة الإثنين 18 سبتمبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أجمك

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتُنقل تحديدًا عبر قناة “beIN Sports AFC 1”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أجمك

تردد قناة “beIN Sports AFC 1” على قمر يوتلسات 7 غرب : 12245، استقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

معلق مباراة الاتحاد ضد أجمك

أعلنت الشبكة القطرية أن المعلق اليمنى حسن العيدروس هو من سيتولى مهمة التعليق على المباراة.