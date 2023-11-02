"صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" لقاء بمركز إعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، لقاء توعوي بعنوان (مستقبل الدولة بأيدي مواطنيها وأصواتهم الحرة) بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بحضور الدكتور محمد عبيد- مدير التخطيط والتطوير بالمجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد شتيه- الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور، وفضيلة الشيخ الدكتور وحيد فواز- إمام وخطيب بإدارة أوقاف شبراخيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن اللقاءات التثقيفية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك).

وتناول اللقاء تعزيز ثقافة المشاركة المدنية وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وتوضيح كيفية التأثير والمساهمة في صنع القرارات السياسية لضمان مستقبل أفضل للدولة وجميع مواطنيها والتأكيد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بحرية.

وأُكِّد أهمية المشاركة فى التصويت الانتخابي باعتباره واجباً قومياً ووطنياً والتزاماً واستحقاق دستورياً ومسؤولية كبيرة تجاه الوطن للنهوض بالدولة نحو البناء والاستقرار وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية والعدالة بها.